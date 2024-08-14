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Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli

Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli

Представитель мэрии города Хельсинки заявил, что сейчас ведутся переговоры о добровольной продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

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