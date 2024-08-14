Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli

Представитель мэрии города Хельсинки заявил, что сейчас ведутся переговоры о добровольной продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии