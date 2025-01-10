Юрист Астахов: управляющая компания несет ответственность за сгоревшую бытовую технику

Леонид Никитин

Идиотство! Как управляющие компании и ТСЖ могут повлиять на скачки напряжения, это всё в распоряжении энергосбытовых компаний и только они могут защитить от этих скачков! Сейчас наметилась линия на перевод всех стрелок на УК и ТСЖ, с них идёт спрос за качество воды, за вывоз мусора, зв газ, за параметры горячего водоснабжения, отопления и энергоснабжения, а те компании которые поставляют всё это остаются в стороне. УК и ТСЖ судиться с поставщиками невозможно, они монополисты и очень богаты и все эти судебные издержки лягут автоматически на жильцов, так как суды всегда на стороне монополий.