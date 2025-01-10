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Юрист Астахов: управляющая компания несет ответственность за сгоревшую бытовую технику

Юрист Астахов: управляющая компания несет ответственность за сгоревшую бытовую технику

За бытовую технику, испорченную скачками напряжения, отвечает управляющая компания. Куда и как подавать жалобу, рассказала заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов в эфире радио Sputnik.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Идиотство! Как управляющие компании и ТСЖ могут повлиять на скачки напряжения, это всё в распоряжении энергосбытовых компаний и только они могут защитить от этих скачков! Сейчас наметилась линия на перевод всех стрелок на УК и ТСЖ, с них идёт спрос за качество воды, за вывоз мусора, зв газ, за параметры горячего водоснабжения, отопления и энергоснабжения, а те компании которые поставляют всё это остаются в стороне. УК и ТСЖ судиться с поставщиками невозможно, они монополисты и очень богаты и все эти судебные издержки лягут автоматически на жильцов, так как суды всегда на стороне монополий.
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