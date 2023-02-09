В 11 населенных пунктах Карелии в этом году построят ФАПы и врачебные амбулатории

Всего за год планируется открыть девять новых ФАПов и две врачебные амбулатории. Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков назвал населенные пункты, в которых в текущем году построят фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
Всего за год планируется открыть девять новых ФАПов и две врачебные амбулатории. Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков назвал населенные пункты, в которых в текущем году построят фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
Свежие комментарии