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Регион 29

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В учебных заведениях Архангельской области продолжается прием абитуриентов на меднаправления

Документы принимают Северный государственный медуниверситет (СГМУ), Архангельский медколледж, а также профильные учреждения среднего профобразования в муниципалитетахДокументы принимают Северный государственный медуниверситет (СГМУ), Архангельский медколледж, а также профильные учреждения среднего профобразования в муниципалитетахСеверный государственный медицинский университет в текущем году готов принять несколько сотен студентов-первокурсников.

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