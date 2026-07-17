В учебных заведениях Архангельской области продолжается прием абитуриентов на меднаправления

Документы принимают Северный государственный медуниверситет (СГМУ), Архангельский медколледж, а также профильные учреждения среднего профобразования в муниципалитетахДокументы принимают Северный государственный медуниверситет (СГМУ), Архангельский медколледж, а также профильные учреждения среднего профобразования в муниципалитетахСеверный государственный медицинский университет в текущем году готов принять несколько сотен студентов-первокурсников.