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Участие Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» под вопросом

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рискует пропустить матч с «Портлендом» в понедельник. Участие Джеймса в игре находится под вопросом из-за болей в левом голеностопном суставе.

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