«Попахивает пятой колонной»: Володин призвал не политизировать ситуацию с ценами на топливо в стране

«Попахивает пятой колонной»: Володин призвал не политизировать ситуацию с ценами на топливо в странеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политизация темы топливного рынка и демагогия вокруг него недопустимы.
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