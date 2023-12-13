Роскомнадзор просит заблокировать GPTBot от OpenAI. Ведомство направило письмо провайдерам

Роскомнадзор направил ряду хостинг-провайдеров письмо о выявлении поискового робота GPTBot от OpenAI с рекомендацией заблокировать егоКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора в адрес провайдеров, необходимо оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные» — в случае выявления подобных фактов поискового бота GPTBot от компании OpenAI необходимо заблокировать.