Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Роскомнадзор просит заблокировать GPTBot от OpenAI. Ведомство направило письмо провайдерам

Роскомнадзор просит заблокировать GPTBot от OpenAI. Ведомство направило письмо провайдерам

Роскомнадзор направил ряду хостинг-провайдеров письмо о выявлении поискового робота GPTBot от OpenAI с рекомендацией заблокировать егоКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора в адрес провайдеров, необходимо оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов или «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные» — в случае выявления подобных фактов поискового бота GPTBot от компании OpenAI необходимо заблокировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх