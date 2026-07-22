В Краснодаре арестовали женщину, убившую своего сожителя

В Краснодаре арестовали женщину, убившую своего сожителяВечер 19 июля в одном из домов на улице Тепличной стал последним для местного жителя.
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