Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной

"Я – актриса средних способностей". Так Валентина Талызина говорит сама о себе. Но сама жизнь опровергает ее скромность: она – дважды обладатель главной российской кинонаграды "Золотой орел", а также высших званий в искусстве – Заслуженной и Народной артистки, несколько государственных орденов.