Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России

Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Elton John AIDS Foundation. В сообщении ведомства сказано, что фонд под видом гуманитарных проектов взаимодействует с международными институтами для продвижения экономической блокады России.

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