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Джессика Бил возвращается в кино после девяти лет перерыва

Джессика Бил возвращается в кино после девяти лет перерыва

44-летняя Джессика Бил возвращается на большие экраны после девятилетнего перерыва. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего актриса представила трейлер комедийного боевика «Мэтчбокс», выйдя к публике вместе с коллегами по фильму — Джоном Синой, Тейоной Пэррис, Сэмом Ричардсоном и Артуро Кастро.

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