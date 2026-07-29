Джессика Бил возвращается в кино после девяти лет перерыва

44-летняя Джессика Бил возвращается на большие экраны после девятилетнего перерыва. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего актриса представила трейлер комедийного боевика «Мэтчбокс», выйдя к публике вместе с коллегами по фильму — Джоном Синой, Тейоной Пэррис, Сэмом Ричардсоном и Артуро Кастро.