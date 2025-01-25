Венгерское правительство играет «за сборную Венгрии», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, добавив, что премьер-министр Польши Дональд Туска является «агентом Сороса», 25 января в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).