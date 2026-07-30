Бывший чиновник Дрмеян ответил на обвинения Пашиняна

Бывший руководитель Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарит Дрмеян выступил с комментарием относительно обвинений, выдвинутых в его адрес премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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