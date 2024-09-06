Россияна или Владимир: Мария Погребняк родила четвертого ребенка

Мария Погребняк родила четвертого ребенка, отцом на этот раз стал предприниматель Игорь Головинский. Как рассказала Погребняк, она "основательно готовилась к встрече с четвертым чудом", успев перед роддомом заехать к визажисту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии