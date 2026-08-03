«Вы увидели историю»: Билан впервые прокомментировал скандал на концерте в Москве

Фанаты остались недовольны выступлением певца. Дима Билан 7Дней.ruМасштабное шоу Димы Билана, которое с помпой прошло 31 июля на «ВТБ Арене», должно было стать триумфом, но вместо этого вылилось в громкий скандал.
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