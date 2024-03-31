В Петербурге в марте перестали расти цены на съемные квартиры

Аренда в ближайшее время, если и подорожает, то незначительно В марте средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с февралём всего на 0,3 процента, до 34,9 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.