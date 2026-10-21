@ Михаил Фомичев/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией.
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