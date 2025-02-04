«Восстановить суверенитет»: морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager Морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager.
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«Восстановить суверенитет»: морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager Морские границы США теперь охраняют безэкипажные катера Saildrone Voyager.
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