685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Завершили переливание крови": в семью Темниковой пришла беда Любимый питомец Елены Темниковой оказался в реанимации после того, как на него напала стая собак.