Винер предложила создать совет, чтобы бойкотировать Игры-2024

По её словам, не понятно, за что будут бороться олимпийцы из РФ.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила мнение, что необходимо провести совет, который примет решение о неучастии атлетов из РФ в Олимпийских играх в Париже.
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