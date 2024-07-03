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Военное обозрение

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Украинские военные просят эстонских разработчиков дронов создать технологию борьбы против РЭБ «для защиты от атак русских»

Украинские военные просят эстонских разработчиков дронов создать технологию борьбы против РЭБ «для защиты от атак русских»

Речь идёт в том числе о наземном транспортном дроне эстонской разработки THeMIS.

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