Булыкин: Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий национальной сборной, а также российских и европейских клубов, включая немецкий "Байер" и "Аякс" из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для "Газеты.
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