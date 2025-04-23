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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Головин: «Хотел бы, чтобы «ПСЖ» взял Лигу чемпионов – там Сафонов»

— Сафонова с титулом [Лиги 1] поздравил? — Да, обменялись сообщениями. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» Лигу чемпионов взял из-за того, что Матвей там, — сказал полузащитник «Монако».

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