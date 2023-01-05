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10-летняя девочка получила травму головы при катании с горки в Екатеринбурге

Накануне, в результате зимнего развлечения пострадал несовершеннолетний. В Екатеринбурге 2 января, при скатывании с несанкционированной горки травму получила 10-летняя девочка, которая была доставлена в детское лечебное учреждение с травмой головы.

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