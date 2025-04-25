Сгоревший храмовый комплекс под Белгородом восстановят

БЕЛГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области, который сгорел после атаки дронов ВСУ в ночь на 25 апреля, будут восстанавливать, как только позволит оперативная обстановка.
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