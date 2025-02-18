Минстрой предлагает вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ

Минстрой России считает, что в стране целесообразно внедрить единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, заявил на заседании комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
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