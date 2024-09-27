Выявленные у погибших под Красноярском детей инсектициды нашли на шерсти кота

Компоненты инсектицидов обнаружили на шерсти мертвого кота, которого нашли у дома в селе Красная Сопка Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей, в их организме ранее также было выявлено вещество.
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