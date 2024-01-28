Intel осталась в стороне от ИИ-бума и разочаровала инвесторов прогнозом на тек...

Intel осталась в стороне от ИИ-бума и разочаровала инвесторов прогнозом на текущий квартал — акции обвалились более чем на 10 %Свежая статистика Intel характеризовалась как ростом выручки в прошлом квартале на 10 % до $15,4 млрд, так и снижением выручки по итогам всего года на 14 % до $54,2 млрд.