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Intel осталась в стороне от ИИ-бума и разочаровала инвесторов прогнозом на тек...

Intel осталась в стороне от ИИ-бума и разочаровала инвесторов прогнозом на тек...

Intel осталась в стороне от ИИ-бума и разочаровала инвесторов прогнозом на текущий квартал — акции обвалились более чем на 10 %Свежая статистика Intel характеризовалась как ростом выручки в прошлом квартале на 10 % до $15,4 млрд, так и снижением выручки по итогам всего года на 14 % до $54,2 млрд.

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