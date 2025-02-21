Гуманитарная помощь из Барнаула: 20 тонн поддержки для бойцов СВО

Отдельное внимание уделено запросу военнослужащих роты воздушной разведки "Ирбис" (Алейская 35-я бригада) Отправка груза на СВО / Фото: Елизавета Бучнева Из Барнаула в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи.
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