Google Pixel 11 Pro и Pixel 11 не желают работать: смартфоны самопроизвольно выключаются

Некоторые смартфоны отключаются прямо во время первоначальной настройки Всего через пять дней после начала продаж владельцы Google Pixel 11 начали массово жаловаться на самопроизвольные выключения новых смартфонов.
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