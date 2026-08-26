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Google Pixel 11 Pro и Pixel 11 не желают работать: смартфоны самопроизвольно выключаются

Google Pixel 11 Pro и Pixel 11 не желают работать: смартфоны самопроизвольно выключаются

Некоторые смартфоны отключаются прямо во время первоначальной настройки Всего через пять дней после начала продаж владельцы Google Pixel 11 начали массово жаловаться на самопроизвольные выключения новых смартфонов.

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