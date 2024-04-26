В ночь с 25 на 26 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехники

В ночь с 25 на 26 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, три пылеуборочные машины и три трактора.
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