В ночь с 25 на 26 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехники

В ночь с 25 на 26 апреля в работах по уборке города были задействованы 20 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, три пылеуборочные машины и три трактора.