В "Роскосмосе" раскрыли новые данные по поводу "дырок" в МКС, опровергнув обвинения в сторону американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор и уточнив, что отверстия в космической станции были просверлены не на земле, сообщает РИА "Новости".