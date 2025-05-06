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Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"

Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"

Коллаж NovorosInform Лишённый звания по решению суда Иван Попов стал "народным генералом". За его уголовным делом следила вся страна, а после вынесения приговора поддерживавшие полководца блогеры и журналисты вдруг затихли.

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