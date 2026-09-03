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Булыкин — о Кубке России: «Играют вторые составы, время позднее — кто это будет смотреть?»

Булыкин — о Кубке России: «Играют вторые составы, время позднее — кто это будет смотреть?»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России.Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России.

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