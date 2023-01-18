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Вместо маленьких жареных блинов запекаю один большой. Мои "ленивые" блинчики с творогом

Вместо маленьких жареных блинов запекаю один большой. Мои "ленивые" блинчики с творогом

Как попробовала сразу перешла на такой способ приготовления. Теперь мне не нужно стоять у плиты и нажаривать много маленьких блинов.

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