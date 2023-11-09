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США отправляют ультиматум, Россия отправляет его куда подальше

США отправляют ультиматум, Россия отправляет его куда подальше

События, о которых будет рассказано в данной статье, уходят своими корнями в прошлое, точнее в 2018 год, когда президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, сделал официальное заявление о создании новых ракетных систем, известных как "Кинжал".

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это была одна ситуация.Ныне совершенно иная.Проигрыш на Ближнем Востоке или на Украине-хана НАТО.Мировой жандарм в проигрыше. Коллективный Запад ищет приемлимую формулировку для прекращения боевых действий на два фронта.Кончаются людской ресурс у Украины и Израиля. Кончается запас вооружения у Запада. Местное население стало понимать,какие суммы уходят на чужую войну.Зеленский и Натаньяху против мировых договоров.Они знают требования Палестины и России.Палестине государство.Украине демилитаризация.отказ от НАТО.смена режима власти. В ноябре 2021г Россия обозначила условия собственной безопасности.Новые условия менее болезненные.Из НАТО изгнать приграничные государства.Бывшие в блоке ВД.Румыния и Турция -добавят.
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3 час.
Борис Виленский
Б...! Они нам ещё будут указывать, что нам делать на своей территории. Мир находится в большой опасности, если   мы не сделаем пролив им. Тов.Сталина.
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2 час.
Николай Арзамасцев
А что, на Ближнем Востоке или на Украине по вашему у НАТО возможен выигрыш?
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2 час.

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