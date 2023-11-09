США отправляют ультиматум, Россия отправляет его куда подальше

VG

Vasily Golov

Это была одна ситуация.Ныне совершенно иная.Проигрыш на Ближнем Востоке или на Украине-хана НАТО.Мировой жандарм в проигрыше. Коллективный Запад ищет приемлимую формулировку для прекращения боевых действий на два фронта.Кончаются людской ресурс у Украины и Израиля. Кончается запас вооружения у Запада. Местное население стало понимать,какие суммы уходят на чужую войну.Зеленский и Натаньяху против мировых договоров.Они знают требования Палестины и России.Палестине государство.Украине демилитаризация.отказ от НАТО.смена режима власти. В ноябре 2021г Россия обозначила условия собственной безопасности.Новые условия менее болезненные.Из НАТО изгнать приграничные государства.Бывшие в блоке ВД.Румыния и Турция -добавят.