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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинской области 4 сентября: кому повезло

Ситуация с бензином в Челябинской области 4 сентября: кому повезло

В ряд городов увеличили поставки топлива и количество АЗС. В Челябинской области согласованы дополнительные поставки бензина от "ЛУКОЙЛ" и других компаний в ряд городов и муниципальных округов, а также прорабатывается запуск дополнительных АЗС.

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