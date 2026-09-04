Ситуация с бензином в Челябинской области 4 сентября: кому повезло

В ряд городов увеличили поставки топлива и количество АЗС. В Челябинской области согласованы дополнительные поставки бензина от "ЛУКОЙЛ" и других компаний в ряд городов и муниципальных округов, а также прорабатывается запуск дополнительных АЗС.
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