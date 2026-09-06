Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по назначенному пенальти в ворота «Факела» в домашнем матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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