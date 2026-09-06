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Мостовой — о решении ЭСК по пенальти «Зенита» в ворота «Факела»: «Звоните мне! Из 10 таких ошибок уберем 8»

Мостовой — о решении ЭСК по пенальти «Зенита» в ворота «Факела»: «Звоните мне! Из 10 таких ошибок уберем 8»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по назначенному пенальти в ворота «Факела» в домашнем матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

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