Песков назвал цель интервью Путина Карлсону: президент был услышан

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что основная цель интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – донести до западных коллег точку зрения России на происходящие на Украине события.
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