Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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11 альпинистов погибли при сходе лавины в Безенги. «6 продолжают искать»

11 альпинистов погибли при сходе лавины в Безенги. «6 продолжают искать»

МЧС: количество погибших при сходе лавины в Безенги выросло до 11 Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии выросло до 11.

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