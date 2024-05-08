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Британия стремится подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Британия стремится подорвать монополию России на рынке уранового топлива

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британия активизировала усилия по слому монополии России на рынке уранового топлива, который, как ожидается, сыграет ключевую роль в обеспечении энергией нового поколения небольших реакторов заводского изготовления.

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