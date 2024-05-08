Британия стремится подорвать монополию России на рынке уранового топлива

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британия активизировала усилия по слому монополии России на рынке уранового топлива, который, как ожидается, сыграет ключевую роль в обеспечении энергией нового поколения небольших реакторов заводского изготовления.
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