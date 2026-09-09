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The Eurasia Daily news agency

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Mosiychuk*: Zelensky's laughter and his clique at the negotiations are the grin of the party of war

Mosiychuk*: Zelensky's laughter and his clique at the negotiations are the grin of the party of war

The fact that the head of the Kiev regime and his team tried to joke and laugh during the negotiations on a peaceful settlement with the envoys of the US president is outrageous cynicism.

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