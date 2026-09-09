The fact that the head of the Kiev regime and his team tried to joke and laugh during the negotiations on a peaceful settlement with the envoys of the US president is outrageous cynicism.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым