Редкоземельные металлы на Украине? Нет, только выжженная земля

Украина в попытке заинтересовать США создала «шумиху» вокруг своего «значительно расхваленного» потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчиталась, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.
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