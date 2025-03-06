Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Редкоземельные металлы на Украине? Нет, только выжженная земля

Редкоземельные металлы на Украине? Нет, только выжженная земля

Украина в попытке заинтересовать США создала «шумиху» вокруг своего «значительно расхваленного» потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчиталась, пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

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