Киев своими действиями открыл «ящик Пандоры», после чего Россия была вынуждена отвечать. До этого момента Вооруженные силы Российской Федерации не наносили удары «по всему подряд» на украинской территории.
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