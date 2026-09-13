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Пятый канал

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Песков: Россия не наносила удары по всему подряд на Украине

Песков: Россия не наносила удары по всему подряд на Украине

Киев своими действиями открыл «ящик Пандоры», после чего Россия была вынуждена отвечать. До этого момента Вооруженные силы Российской Федерации не наносили удары «по всему подряд» на украинской территории.

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