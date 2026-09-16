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Царьград

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Посол России заявил о разрушительных последствиях для Финляндии

Посол России заявил о разрушительных последствиях для Финляндии

С апреля по июнь 2026 года в Финляндии закрылось более 12 тыс. компаний, превысив количество новых на 1,2 тыс.

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