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Танцоры из Уссурийска стали победителями международного фестиваля "Первая линия"

Танцоры из Уссурийска стали победителями международного фестиваля "Первая линия"

В Ливадии Приморского края прошел танцевальный конкурс-фестиваль "Первая линия", в котором участвовали более 1,3 тысяч юных танцоров: хореографические коллективы из Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Камчатки.

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