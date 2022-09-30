Танцоры из Уссурийска стали победителями международного фестиваля "Первая линия"

В Ливадии Приморского края прошел танцевальный конкурс-фестиваль "Первая линия", в котором участвовали более 1,3 тысяч юных танцоров: хореографические коллективы из Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Камчатки.
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