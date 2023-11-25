Пресса Нидерландов: Украинцы с болью в сердце восприняли победу Вилдерса на выборах и опасаются запрета на поставки F-16

В Нидерландах продолжается обсуждение победы партии Герта Вилдерса на прошедших парламентских выборах.
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