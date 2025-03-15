Axios: спецпосланник Трампа по заложникам Белер уйдет в отставку

Global Look Press/Stefani Reynolds/Consolidated News Photos Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер, занимавшийся контактами с палестинским движением ХАМАС, уйдет в отставку, сообщает портал Axios.
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