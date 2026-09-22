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Царьград

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Сергей Гаврилов объяснил, как избежать задержек в оформлении ЕГРН

Сергей Гаврилов объяснил, как избежать задержек в оформлении ЕГРН

Депутат Сергей Гаврилов разъяснил, как правильно оформлять недвижимость в ЕГРН. Чтобы избежать задержек, необходимо сверить документы с данными ЕГРН, проверить реквизиты и своевременно уплатить госпошлину.

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