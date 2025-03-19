Метеоролог Позднякова: вторая часть марта в Москве и области будет сухой и теплой

Вторая половина марта в Москве и Подмосковье будет относительно сухой и теплой, ожидается плюсовая температура воздуха, рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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